Магнитогорск, Челябинская область, , 17:43 — REGNUM 23 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» обыграл на гостевом льду магнитогорский «Металлург». Встреча прошла на «Арене Металлург» и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Счет встречи был довольно поздно открыт. Лишь в начале третьей 20-минутки «магнитогорцам» удалось сломить оборону соперника. 38-летний нападающий хозяев Сергей Мозякин размочил счет на 43-й минуте встречи. Вскоре, на 47-й минуте «Салават» вернул равенство на табло. Эдуард Гиматов отличился с передач Александра Бурмистрова и Александра Кудейкина.

В дополнительные пять минут овертайма сильнее оказались гости. Финский форвард «уфимцев» Сакари Маннинен отличился на 4-й минуте периода с помощью передачи Линуса Умарка.

«Салават Юлаев» опережает магнитогорский «Металлург» на три очка в турнирной таблице Восточной конференции и находиться на одну строчку выше. Уфимский коллектив занимает шестое место с 68 очками в активе за 61 сыгранный матч.