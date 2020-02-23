Антерсельва, Италия, , 17:37 — REGNUM Биатлонист Александр Логинов после очередного визита итальянской полиции принял решение отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира (ЧМ) в итальянском Антхольце. Об этом заявил сам российский спортсмен в интервью RT.

«Психологически я сильно истощён, — сказал Логинов. — Бежать в такой ситуации мне было бы, конечно, тяжеловато».

По его словам, никто не сможет повлиять на его физическое состояние. При этом биатлонист добавил, что он может переживать достаточно сильно, что сказывается на психологическом настрое.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на личного тренера Логинова Александра Касперовича сообщил, что биатлонист Александр Логинов отказался принимать участие в масс-старте на ЧМ в итальянском Антхольце.

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