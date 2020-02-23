Антерсельва, Италия, , 17:19 — REGNUM Тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович заявил о том, что первоочередная задача для него — отстоять интересы спортсмена. Об этом 23 февраля он сообщил в интервью RT.

«Наши дальнейшие планы? В первую очередь нужно отстоять спортсмена, это для меня главная задача. Объяснить ситуацию не только IBU, но и нашему руководству. С какой стороны идёт давление», — отметил тренер.

Он подчеркнул, что для юридического сопровождения необходимо будет нанять адвоката, который будет защищать его интересы и его подопечного в связи с обысками полиции, которые прошли в итальянском Антерсельве, во время чемпионата мира по биатлону. По словам Касперовича, им было отказано в ознакомлении с документами, поступившими в прокуратуру от Международного союза биатлонистов (IBU), со ссылкой на то, что это право может быть предоставлено только адвокату.

Напомним, рано утром 22 февраля итальянские полицейские провели обыски в отеле сборной России по биатлону после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Причиной радикальных действий полиции стал факт, что личный тренер биатлониста Логинова Александр Касперович присутствует на чемпионате мира по чужой аккредитации.

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