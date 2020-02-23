Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счётом 24:29 уступил французскому «Мецу» в матче четвертого круга основного раунда Лиги чемпионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

«У меня есть вопросы и к нашей защите, и к атаке. С самого первого момента мы не чувствовали себя хорошо, были сонными, а соперник играл агрессивно. Но ключевой момент — это начало второго тайма. У нас были проблемы в защите, много потерь, мы пропускали в большинстве. Пытались переломить ход игры, но соперник был уверен в себе и победил. Рефери сделали меньше ошибок, чем мы сегодня», — сказал главный тренер ростовчанок Амброс Мартин.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий матч с «Мецем» ростовчанки проиграли с разрывом в три мяча — 23:20. При этом игроки отмечали, что ответный матч будет непростым. Увидеть противостояние соперниц живьём выразили прибывшие в Ростов-на-Дону президент Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) Михаэль Видерер и директор по маркетингу ЕГФ Дэвид Шлезак.

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