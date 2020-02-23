Лас-Вегас, США, , 09:24 — REGNUM Боксер из России Петрос Ананян победил Субриэля Матиаса из Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Ананяна решением судейской коллегии.

В общей сложности у 31-летнего Петрос Ананян 15 побед, 2 поражения и 2 ничьи. 27-летний Матиас получил своё первое поражение в карьере, до этого у него было 15 побед подряд.

Как сообщало 20 июля ИА REGNUM, боксеру Максиму Дадшеву стало плохо во время поединка с Матиасом за титул обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), из-за чего поединок был остановлен в 11-м раунде.

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