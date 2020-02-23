Лас-Вегас, США, , 09:22 — REGNUM Британский боксер Тайсон Фьюри победил американского боксера Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. Бой состоялся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Победу Фьюри одержал в седьмом раунде техническим нокаутом.

Для 34-летнего Уайлдера это первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы. Один бой завершился вничью.

При этом бой вничью у Уайлдера был как раз с Фьюри.

Что касается 31-летнего британца, то он провел 31 бой на профессиональном ринге и 30 их них выиграл. Один бой с Уайлдером завершился вничью.