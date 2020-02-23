Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился своими впечатлениями от достижения капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отметки в 700 забитых шайб за всё время игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Pens Inside Scoop.

Евгений Малкин поздравил Овечкина с достижением и пожелал дальнейших успехов.

«Все мы знаем, что он потрясающий игрок. Овечкин — Русская Машина. Он никогда не останавливается. Мне нравится его игра, и я рад, что он забил, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе», — сказал хоккеист.

Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM, вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс рассказал, что помогал Овечкину не забить 700-ю шайбу.

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