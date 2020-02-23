Вашингтон, 23 февраля 2020, 04:51 — REGNUM Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился своими впечатлениями от достижения капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отметки в 700 забитых шайб за всё время игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Pens Inside Scoop.
Евгений Малкин поздравил Овечкина с достижением и пожелал дальнейших успехов.
Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM, вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс рассказал, что помогал Овечкину не забить 700-ю шайбу.
Читайте ранее в этом сюжете: Вратарь «Монреаля» заявил, что помог Овечкину не забросить 700-ю шайбу