Рим, , 20:38 — REGNUM Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что никогда не употреблял допинг и не знает и как в его крови в 2014 году был обнаружен препарат, о существовании которого он даже никогда не слышал. Об этом 22 февраля он сообщил в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Я никогда не употреблял, не употребляю и не собираюсь употреблять допинг. Я узнал, что это за препарат, только когда увидел письмо. Я не знал, что это такое. Мне это даже неинтересно. Как он попал в организм? Я не знаю», — сказал российский спортсмен.

Логинов также отметил, что вины своей он не признает и очень сожалеет о том, что оказался в подобной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский биатлонист Александр Логинов заявил, что из-за постоянных нападок задумался об окончании спортивной карьеры.

Напомним, после того, как 15 февраля Логинов занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии, против него была развернута масштабная информационная кампания на основании того, что ранее в 2014 году российский спортсмен был уже дисквалифицирован из-за допинга на три года.

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