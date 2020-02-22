Сочи, Краснодарский край, , 20:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин приехал на чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит в Сочи.

Владимир Путин на чемпионате по боевому самбо Kremlin.ru

Первый чемпионат Лиги боевого самбо проходит на олимпийской арене «Ледовый куб». В турнире примут участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин даже при плотном графике находит время для занятий спортом.

Глава государства плавает по километру каждый день, а также увлекается хоккеем и другими видами спорта, например борьбой. Как признался сам российский лидер, именно спорт — один из его «секретов» и источников энергии.

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