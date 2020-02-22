Рим, , 19:22 — REGNUM Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что из-за постоянных нападок задумался об окончании спортивной карьеры.

Рано утром 22 февраля итальянские полицейские провели обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU).

Причиной радикальных действий полиции стал факт, что личный тренер биатлониста Логинова Александр Касперович присутствует на чемпионате мира по чужой аккредитации.

«Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать», — сказал Логинов журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, российский биатлонист Логинов 15 февраля занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Примечательно, что это первая за последние 12 лет победа российского биатлона в мужской индивидуальной гонке.

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