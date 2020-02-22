Рим, , 18:57 — REGNUM Сборная России заняла четвертое место в эстафете на Чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Первое место заняла французская сборная. Второе место заняли норвежцы, третье — сборная Германии.

Россию представляли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 22 февраля итальянские полицейские провели обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU).

Причиной радикальных действий полиции стал факт, что личный тренер биатлониста Логинова Александр Касперович присутствует на чемпионате мира по чужой аккредитации.

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