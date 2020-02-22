Лондон, 22 февраля 2020, 18:00 — REGNUM 22 февраля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» между командами «Челси» и «Тоттенхэм» был разыгран матч 27-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «пенсионеров».
Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.23 был признан испанский латераль хозяев Маркос Алонсо, забивший победный мяч и совершивший три успешных отбора. Точность передач футболиста составила 76%.
«Челси», набрав 44 очка, укрепился на четвертой строчке. «Тоттенхэм» расположился позицией ниже, имея в своем активе 40 очков.
Статистика матча («Челси"/"Тоттенхэм»)
Удары 18/5
Удары в створ 7/3
Владение мячом 49%/51%
Фолы 14/14
Угловые 3/5
Составы на матч:
«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржиньо, Алонсо, Ковачич, Баркли, Маунт, Жиру.
Запас: Кепа, Абрахам (↑ 71), Виллиан (↑ 77), Лофтус-Чик, Зума, Эмерсон, Гилмор.
Главный тренер: Фрэнк Лемпард.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Винкс, Ндомбеле, Дэвис, Танганга, Ло Чельсо, Бергвейн, Моура.
Запас: Ламела (↑ 63), Дайер, Алли (↑ 78), Гадзанига, Орье (↑ 78), Скипп, Фернандеш.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Кевин Френд.
Желтые карточки: Винкс — 23, Кристенсен — 65, Ло Чельсо — 81.
Голы: Оливье Жиру 15 — 1:0, Маркос Алонсо (Росс Баркли) 48 — 2:0, Антонио Рюдигер (автогол) 89 — 2:1.