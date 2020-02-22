Лондон, , 18:00 — REGNUM 22 февраля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» между командами «Челси» и «Тоттенхэм» был разыгран матч 27-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «пенсионеров».

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.23 был признан испанский латераль хозяев Маркос Алонсо, забивший победный мяч и совершивший три успешных отбора. Точность передач футболиста составила 76%.

«Челси», набрав 44 очка, укрепился на четвертой строчке. «Тоттенхэм» расположился позицией ниже, имея в своем активе 40 очков.

Статистика матча («Челси"/"Тоттенхэм»)

Удары 18/5

Удары в створ 7/3

Владение мячом 49%/51%

Фолы 14/14

Угловые 3/5

Составы на матч:

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржиньо, Алонсо, Ковачич, Баркли, Маунт, Жиру.

Запас: Кепа, Абрахам (↑ 71), Виллиан (↑ 77), Лофтус-Чик, Зума, Эмерсон, Гилмор.

Главный тренер: Фрэнк Лемпард.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Винкс, Ндомбеле, Дэвис, Танганга, Ло Чельсо, Бергвейн, Моура.

Запас: Ламела (↑ 63), Дайер, Алли (↑ 78), Гадзанига, Орье (↑ 78), Скипп, Фернандеш.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Кевин Френд.

Желтые карточки: Винкс — 23, Кристенсен — 65, Ло Чельсо — 81.

Голы: Оливье Жиру 15 — 1:0, Маркос Алонсо (Росс Баркли) 48 — 2:0, Антонио Рюдигер (автогол) 89 — 2:1.