Рим, , 16:35 — REGNUM Биатлониста из Российской Федерации Александра Логинова, который на текущем чемпионате мира (ЧМ) в Италии уже завоевал золотую медаль в спринте, не заставляли пройти дополнительные проверки на допинг. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, комментируя обыски сотрудниками полиции в номерах отеля, где размещены российские биатлонисты.

«Полиция (Италии) приехала без сопровождения антидопинговых служб, — сказал Хованцев. — Но он и без этого сдает достаточно допинг-проб».

По его словам, в текущем сезоне спортсмена Логинова проверяли на допинг не менее 16 раз.

Напомним, 22 февраля пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что итальянская полиция провела обыски в номерах отеля, где размещены биатлонисты из РФ, выступающие на ЧМ в Антерсельве.

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