Великий Новгород, , 16:06 — REGNUM В Великом Новгороде 22−23 февраля состоится первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта, соревнования пройдут в зале Центральной спортивной арены и соберут более 250 спортсменов из девяти регионов Северо-Запада РФ.

Победители соревнований представят свои регионы на Первенстве России, которое пройдет с 21 по 22 марта в Новороссийске (Краснодарский край).

Торжественное открытие финальной части соревнований состоится в Великом Новгороде 23 февраля в полдень.

Отметим, что окружные старты по дзюдо Великий Новгород принимает в шестой раз.