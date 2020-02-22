Ханты-Мансийск, , 15:34 — REGNUM Сенатор от Югры Эдуард Исхаков призывает болеть за Александра Логинова «невзирая на охоту на ведьм», устроенную российским биатлонистам рано утром 22 февраля на чемпионате мира в Италии. Об этом он написал в своём паблике в сети «Фэйсбук».

"Ситуация, возникшая с аккредитацией Касперовича, конечно, неприятная. Все мы понимаем, что безопасность соревнований — приоритетна и что недопустимо было использовать чужую аккредитацию для прохода на трассу, однако, очевидно и то, что наши западные коллеги в полной мере воспользовались ситуацией и превратили рядовое нарушение правил IBU русским тренером, которое обычно карается штрафом или аннулированием аккредитации, в полномасштабную охоту на ведьм — с обысками у российских биатлонистов в шесть утра, изыманием компьютеров, телефонов… Главное было создать видимость — у русских точно что-то есть, например, допинг. Ничего не нашли, что не удивительно, но попутно задачу-минимум выполнили — не дали выспаться лидеру сборной России по биатлону — Александру Логинову и это накануне ответственной гонке на чемпионате мира!», — отмечает сенатор Эдуард Исхаков.

Отметим, рано утром 22 февраля итальянские полицейские провели обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Причиной радикальных действий полиции стал факт, что личный тренер биатлониста Логинова Александр Касперович присутствует на чемпионате мира по чужой аккредитации.

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