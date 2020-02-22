Приштина, , 12:19 — REGNUM В пятницу 21 февраля полиция Албании провела операцию по закрытию незаконных онлайн-казино.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе операции, в которой приняли участие свыше полутора тысяч полицейских, были арестованы 115 человек в Тиране и ещё семи городах страны. Ещё 26 человек находятся под следствием.

Также сотрудники полиции конфисковали 140 тысяч евро (примерно 9,7 миллиона рублей), сотни компьютеров и другое оборудование.

Время проведения операции было выбрано не случайно — в Албании крайне популярны «басты», заведения, в которых граждане делают ставки на спорт и наблюдают за спортивными мероприятиями в реальном времени. 20 февраля прошли первые матчи Лиги Европы. Все арестованные и были хозяевами и работниками таких «баст».

Напомним, закон о запрете казино в населенных пунктах в Албании вступил в силу 1 января 2019 года. В настоящее время работа казино разрешена лишь в нескольких крупных отелях.

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