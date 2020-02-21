Бишкек, , 21:50 — REGNUM Киргизстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова смогла завоевать бронзовую медаль на проходящем в Индии чемпионате Азии по спортивной борьбе, передает «Sport АКИpress».

Тыныбекова в ходе первого поединка проиграла со счетом 1:6 японке Юкако Каваи. А затем во время схватки за третье призовое место одолела представительницу Индии Сонам Сонам со счетом 11:0.

Отмечается, что на этом международном турнире, помимо киргизстанки Айсулуу Тыныбековой, в весовой категории до 62 килограммов состязались еще семь девушек-спортсменов, представлявших другие страны.

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