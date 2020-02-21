Ашхабад, , 21:48 — REGNUM Спортсмен из Туркмении Теджен Тедженов смог завоевать бронзовую медаль на проходящем в Минске международном турнире по самбо на призы президента Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации самбо.

Туркменский самбист на этих соревнованиях выступил в весовой категории до 90 килограммов.

Тедженов разделил третью ступень пьедестала с грузинским самбистом Паатой Гвиниашвили, уступив узбекистанцу Немату Якубову и украинцу Алексею Ниженко.

Участие в турнире по самбо на призы президента Белоруссии принимают атлеты из 22 стран мира.