Казань, , 17:03 — REGNUM Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов сломал ногу. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сообщается, что у Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.

Уточняется, что Тарасов получил болезненный удар на тренировке, в результате которого и произошел перелом.

Напомним, что 18 февраля Тарасов подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. При том что без клуба Тарасов находился с лета 2019 года. Ранее, с 2010 года, он выступал за московской «Локомотив».