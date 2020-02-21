Ярославль, , 16:55 — REGNUM Группа российских хоккеистов написала обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову с жалобой на действия председателя профсоюза КХЛ, депутата Ярославской областной думы Андрея Коваленко. Об этом сообщает «Комменрсант».

Андрей Коваленко Yarregion.ru

Речь идет о расходовании членских взносов профсоюза лиги. По данным издания, «на членские взносы руководитель профсоюза Андрей Коваленко «развивает свой бизнес», не выполняя «непосредственные обязанности», например по выплате пенсий тем, кто закончил карьеру, или помощи командам с серьезными задолженностями по зарплате».

Авторы обращения указывают на то, что в профсоюзе концентрировались многомиллионные средства, однако их использование вызывает у хоккеистов вопросы. Дело в том, что члены организации платят туда взносы в зависимости от суммы контрактов.

Обращение хоккеистов может повлиять на политическую карьеру Андрея Коваленко. В 2018 году Коваленко был избран депутатом Ярославской областной думы. Тогда предполагалось, что экс-хоккеист станет сенатором от Ярославской области. Но у него не хватило срока проживания в регионе. Также Коваленко называют одним из вероятных кандидатов на довыборы в Госдуму России по 194 округу, которые пройдут осенью 2020 года.

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