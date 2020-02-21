Ньон, Швейцария, , 15:13 — REGNUM Лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов признан нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Холанд оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, благодаря чему «Боруссия» победила со счётом 2:1.

Напомним, на эту награду претендовали защитник «Атлетико» Ренан Лоди, защитник «Аталанты» Ханс Хатебур и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис.

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