21 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

«Принимая во внимание угрозу срыва (Олимпиады в Токио), я настоятельно призываю Олимпийский комитет серьезно рассмотреть кандидатуру Лондона для проведения Олимпийских игр, если в этом возникнет необходимость… У нас есть инфраструктура и опыт. Если меня изберут, я прослежу за тем, чтобы Лондон снова был готов к проведению крупнейшего спортивного праздника», — заявил кандидат от консервативной партии в мэры столицы Великобритании Шон Бэйли.

Анатолий Кошкин, , 13:17 — REGNUM «Принимая во внимание угрозу срыва (Олимпиады в Токио), я настоятельно призываю Олимпийский комитет серьезно рассмотреть кандидатуру Лондона для проведения Олимпийских игр, если в этом возникнет необходимость… У нас есть инфраструктура и опыт. Если меня изберут, я прослежу за тем, чтобы Лондон снова был готов к проведению крупнейшего спортивного праздника», — заявил кандидат от консервативной партии в мэры столицы Великобритании Шон Бэйли.

Флаг Японии

Представляю, с каким возмущением восприняла это сообщение губернатор Токио Юрико Коикэ, с порога отвергающая любые разговоры о возможности отмены или переноса сроков начала летних Олимпийских игр в японской столице из-за распространения и на Японских островах коронавируса.

Конечно, предложение Бэйли можно воспринять как пиар ход для повышения своей популярности перед голосованием лондонцев. Но он обращается конкретно в Международный олимпийский комитет.

«Учитывая продолжающиеся сбои, вызванные вспышкой коронавируса, я настоятельно призываю Олимпийский комитет серьезно подумать о том, что Лондон может принять у себя Олимпиаду в случае необходимости», — заявляет кандидат в мэры.

А потому не желает отмалчиваться и действующий мэр Лондона Кен Ливингстоун, пресс-служба которого, по сообщению собкора японской газеты «Санкэй симбун» в английской столице, заявила, что в случае отмены Токийской олимпиады «Лондон сделает все наилучшим образом» для проведения Игр у себя.

Однако при этом вновь приводятся слова руководителя координационной комиссии МОК Джона Коутса о том, «совет, который мы получили от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заключается в том, что нет оснований для каких-либо планов на случай непредвиденных обстоятельств: отмены игр или же их переноса». Он также заявляет, что «на 100% уверен», что Олимпийские игры состоятся в соответствии с графиком.

С другой стороны, как уже сообщалось, член исполнительного комитета ВОЗ от Японии и эксперт по инфекционным заболеваниям Сигэру Оми обращает внимание на «бессмысленность прогнозирования времени, когда коронавирус может отступить». «Мы должны принять тот факт, что вирус уже распространяется в Японии, — говорит эксперт. — Люди должны понимать, что мы не можем полагаться только на пограничный контроль для предотвращения распространения этой болезни».

Как бы то ни было, вне Китая по статистике Япония занимает на сегодняшний день первое место по числу заразившихся короновирусом, хотя по масштабам цифры, конечно, не сопоставимы с заболевшими и умершими в Китае. Девять стран уже призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за угрозы распространения коронавируса, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги. По его словам, с соответствующим призывом выступили Бутан, Израиль, Кирибати, Самоа, Соломоновы Острова, Таиланд, Тонга и Микронезия. Также своих граждан предупредили об опасности поездок в Японию власти США и Тайваня.

Хотя до открытия Токийской олимпиады еще есть некоторое время, и вирус может отступить, можно ожидать, что число болельщиков и туристов в Японию, в любом случае заметно сократится, и туриндустрия страны понесет немалые убытки. Если же ВОЗ и МОК сочтут из-за эпидемии невозможным проведение Игр в Токио, скорее всего они не будут переноситься в другую страну, а будут отнесены на более отдаленное время, когда ситуация, надеемся, успокоится.