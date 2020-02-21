Барнаул, , 09:38 — REGNUM В Алтайском крае начался сбор подписей спортсменов и родителей фигуристов под обращением к президенту России Владимиру Путину. На такой шаг они решились из-за дороговизны аренды льда и отсутствия хотя бы одного отделения фигурного катания при государственных спортивных школах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила автор петиции Марина Блажко, в Барнауле весь лёд сосредоточен в руках одного частника, и он продаёт его спортсменам по золотой цене — 11 000 руб за час тренировки (стандартное поле), хотя цена по Сибири составляет 4000 — 5000 рублей за час (Искитим, Бердск и т. д.).

«Сначала отсутствие финансирования этого красивого олимпийского вида спорта объяснялось отсутствием тренерского состава — который мог бы вырастить достойных спортсменов. С июля 2019 года в нашем городе открылся профессиональный клуб «Академия фигурного катания на коньках имени П. Н. Черноусова». При поддержке Федерации фигурного катания на коньках Алтайского края, в лице председателя Трошина Е. Н., удалось привлечь в наш край профессиональных тренеров. Но и это не помогло. Так как конкуренции по предоставлению льда нет — мы вынуждены покупать золотой лёд» — отмечает Марина Блажко.

По её словам, фигуристы не получают никакой финансовой помощи от регионального министерства спорта. Владимира Путина просят разобраться, почему спортсмены-фигуристы Алтайского края оказались ущемлёнными:

«Частник — монополист отказывается снизить сумму и попугивает, что вообще льда может не быть, и будем лёд для наших спортсменов выбирать из того, что мало востребовано (временные рамки) — а это, соответственно, неудобно, так как дети учатся и ходят в детский сад, спортсмену нужен режим и своевременный отдых».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Дворец спорта в Барнауле, где арендовали лёд, в том числе, фигуристы, купил бизнесмен Михаил Дроздов. Сумма сделки не разглашается. Ранее Дроздова подозревали в том, что он на своём автомобиле Audi Q7 около двух часов ночи 8 ноября 2009 года на ул. Э. Алексеевой, 62 в Барнауле смертельно травмировал девушку и скрылся с места ДТП. Это резонансное дело в итоге закрыли за истечением сроков давности — не нашлось свидетелей происшествия.

В марте 2017 года Дроздов вещал о том, что в его планах — строительство ледовой площадки в Рубцовске (общая стоимость проекта около 350 миллионов рублей, и краевой бюджет должен был вложить 115 млн рублей). Кроме того, он рассчитывал создать подобные комплексы в Камне-на-Оби, Новоалтайске, Яровом, Белокурихе, Бийске и других муниципалитетах.

«Только так мы сможем воспитать действительно качественную смену молодых спортсменов, которые в будущем смогут представлять Алтайский край и Россию на соревнованиях самого высокого уровня», — заявлял бизнесмен. Но с его слов получается, что печётся он исключительно за хоккеистов.

В конце 2018 года Михаил Дроздов говорил, что готов инвестировать в здание барнаульского Дворца спорта «значительные средства, но надеется на помощь руководства региона в этом вопросе».

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