Дрезден, Германия, , 07:44 — REGNUM Небольшой немецкий городок Альтенберг 21 февраля принимает чемпионат мира по бобслею и скелетону. В заездах, которые пройдут до 1 марта, будут разыграны шесть комплектов медалей.

Основные надежды на медали у российских болельщиков связаны со скелетонистами — Александром Третьяковым, который в общем зачёте завершившегося в латвийском Сигулде Кубке мира стал вторым, и Еленой Никитиной, ставшей в общем зачёте третьей. Никитина, к тому же, победила на последнем этапе и прошедшем там же чемпионате Европы.

Напомним, Третьяков является победителем, а Никитина — бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Также в российскую сборную по скелетону входят Никита Трегубов, Евгений Рукосуев, Юлия Канакина и Рената Хузина.

Заезды скелетонистов у мужчин пройдут 27−28 февраля, женщин — 28−29 февраля.

В заездах бобслеистов, которые пройдут с 21 по 23 февраля, Россию представят Надежда Сергеева, Любовь Черных, Алена Осипенко, Алексей Стульнев и Ростислав Гайтюкевич.

В числе основных фаворитов в этом виде — американцы и немцы.