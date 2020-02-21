Афины , , 04:04 — REGNUM В первой выездной встрече 1/16 финала ЛЕ английский клуб «Арсенал» одержал победу над греческим «Олимпиакос» (1:0). Об этом сообщает sports.ru.

Победный гол забил в конце второго тайма Александр Ляказетт.

Своей победой «Арсенал» продлил серию игр без поражений до 9 матчей.

Ответная встреча пройдёт 27 февраля в Лондоне.

Как сообщало 17 февраля ИА REGNUM, лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (4:0).

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