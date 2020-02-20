Екатеринбург, , 19:46 — REGNUM 20 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» принял на своем льду «Сибирь». Встреча прошла при пяти с лишним тысячах зрителей «Уралец-Арены» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев — 3:1.

Счет встречи был поздно открыт. Лишь в рамках второго периода «Автомобилист» размочил счет на табло с помощью голов Найджела Досуг (31-я минута) и Александра Кучерявенко (32-я минута). «Сибирь» смогла похвастаться лишь одной шайбой — на 35-й минуте встречи Даниил Романцев реализовал численное большинство своей команды.

Под занавес третьего периода нападающий «Автомобилиста» Питер Холланд установил итоговый счет, отправив шайбу в пустые ворота соперника.

«Автомобилист» занимает четвертую строчку на Востоке и опережает «Сибирь» на четыре балла. В активе «екатеринбуржцев» 74 балла в 60 матчах чемпионата.