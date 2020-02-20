Ташкент, , 18:53 — REGNUM Борец вольного стиля (до 125 кг) из Узбекистана Хасанбой Рахимовов лишен лицензий на Олимпийские игры-2020 в Токио из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает газета. уз со ссылкой на пресс-службу Объединенного мира борьбы (UWW).

«Международное агентство тестирования обнаружило в их организме наличие запрещенных веществ», говорится в публикации.

Первые лицензии в турнире по спортивной борьбе были разыграны в сентябре прошлого года на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). Путевки на Олимпиаду получили спортсмены, вошедшие в ТОП-6 в олимпийской весовой категории. Хасанбой Рахимовов тогда завоевал бронзовую медаль.