Калуга, , 18:41 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша призвал чиновников активно заниматься физкультурой и спортом, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания коллегии министерства спорта региона.

«Если чиновники, которые убеждают людей заниматься спортом, зарядкой, сдавать ГТО сами этого не делают, им никто не поверит. Если вы хотите быть убедительными — начните с себя!» — заявил Шапша.

В Калужской области более 400 тысяч, или 43%, жителей в возрасте от трёх до 79 лет систематически занимаются физкультурой и спортом, подчеркнул в докладе глава спортивного ведомства Алексей Логинов. Столь положительную динамику министр связывает с вводом в эксплуатацию двух тысяч спортивных объектов. В 2019 году было выделено 1,5 млрд рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селе Щелканово и физкультурного комплекса в Мосальске. Приобретён инвентарь для 10 спортивных школ олимпийского резерва, проведена модернизация футбольного поля в Обнинске. Наиболее масштабный проект — это строительство Дворца спорта в Калуге .

В течение 2019 года калужане принимали самое активно участие в выполнении нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 году в рейтинге субъектов России Калужская область занимала только 41 место, то к началу 2020 года уже поднялась на седьмую позицию.

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