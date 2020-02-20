Калуга, 20 февраля 2020, 18:41 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша призвал чиновников активно заниматься физкультурой и спортом, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания коллегии министерства спорта региона.
В Калужской области более 400 тысяч, или 43%, жителей в возрасте от трёх до 79 лет систематически занимаются физкультурой и спортом, подчеркнул в докладе глава спортивного ведомства Алексей Логинов. Столь положительную динамику министр связывает с вводом в эксплуатацию двух тысяч спортивных объектов. В 2019 году было выделено 1,5 млрд рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селе Щелканово и физкультурного комплекса в Мосальске. Приобретён инвентарь для 10 спортивных школ олимпийского резерва, проведена модернизация футбольного поля в Обнинске. Наиболее масштабный проект — это строительство Дворца спорта в Калуге .
В течение 2019 года калужане принимали самое активно участие в выполнении нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 году в рейтинге субъектов России Калужская область занимала только 41 место, то к началу 2020 года уже поднялась на седьмую позицию.
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