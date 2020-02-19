19 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Алексей Кыласов, , 21:05 — REGNUM Центр традиционных игр и спорта Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва провёл исследование о восприятии боевых искусств в России. Как оказалось, российское общество лучше воспринимает свои традиционные боевые искусства, нежели боевые искусства других народов. Верят, что древние практики славных предков облагораживают. Боевые искусства других народов, напротив, вызывают у них опасения. Однако, широкое распространение почему-то получают вовсе не наши, а восточные единоборства, по образу и подобию которых то и дело пытаются создать «русские стили», а также «стили» других народов страны.

Андрей Колеров. Отпечаток. 2000-е гг

Подлинные и выдуманные русские единоборства

Что же из себя представляют «русские стили»? Это псевдо-фольклорный или, как мы его называем, фейклорный проект, в результате которого сформировалось несколько авторских стилей (как и положено в восточных боевых искусствах) единоборств: славяно-горицкая борьба, которую создал в 1993 году Александр Белов; русский рукопашный бой, который создал в 2003 году Алексей Кадочников; буза, которую создал в 2006 году Григорий Базлов.

Фейклорные стили боевых искусств появились не только у русских, но и у других народов России: зумыд ош для коми создал Александр Глуханич (практиковал самбо, дзюдо); пупикат-беркат для хантов создал Арсений Соснин (практиковал каратэ); шодсанлат для ингушей создал Магомед Сукиев (практиковал каратэ, тхэквондо, кикбоксинг).

Создатели новоделов опирались на отдельно выхваченные из исторического контекста факты, не имеющие массового распространения и потому создававшие лишь правдоподобие прошлого. Их стили представляют собой авторские школы мастеров боевых искусств — фантазии на тему прошлого.

Между тем поиски ответа на вопрос — как проходила подготовка бойцов непобедимой Русской Армии? — велись и в компетентной среде учёных, увлечённых идеей возрождения автохтонных русских традиционных игр и единоборств. Исследования проводились в Институте этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая, МГУ им. Ломоносова, Российском НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, РЭУ им. Плеханова и ТГУ им. Державина.

Подлинное возрождение автохтонных русских единоборств началось с фольклорного проекта «Русские игры» Федерации этноспорта России в 2012 году. В основу деятельности по возрождению русских игр была положена модель русского этноспорта, экспериментально разработанная на материале эмпирических исследований единственных сохранившихся в аутентичном виде традиционных игр Атмановские кулачки в Тамбовской области, внесённых в Реестр нематериального культурного наследия Российской Федерации.

Результатом реализации проекта «Русские игры» стало возрождение традиционных единоборств — традиционная борьба за-вороток, стеношный кулачный бой, а также силовых игр — русмяч и кила. Проект реализован в Москве и на всей территории России: Воронеж, Липецк, Орел, Омск, Тамбов, Тула, Ханты-Мансийск и другие города.

Интересно, что аутентичный фольклорный проект «Русские игры» и фейклорный проект «русские стили» в массовом восприятии стали единым феноменом «соматического национализма, неотъемлемой чертой глобальной грамматики современности», как определяет интерес в современном обществе к традиционным видам физической активности британский учёный Марк Синглтон (2010). Кроме того, оба проекта так и не получили сколько-нибудь заметного развития среди других боевых искусств и спортивных единоборств. В России по-прежнему доминируют олимпийские виды спорта и наиболее распространённые в мире восточные единоборства. Здесь важно отметить, что из 176 видов спорта, признанных Минспортом России, к единоборствам можно отнести только 40 из них, они составляют 22,73%, что вполне сопоставимо с аналогичными показателями в странах Европы и Азии.

Провальное представление русских единоборств

В России было проведено два крупных мультиспортивных мероприятия по боевым искусствам, где намеревались показать русские единоборства, но всё кончилось провалом. Организатором обоих мероприятий был Российский союз боевых искусств (РСБИ), объявивший своей главной задачей «творческое соединение боевых искусств Востока с воинскими традициями народов России». В миссии союза заявлено, что «древние методики воспитания, развития духа и тела объединились с национальными духовными и патриотическими традициями, современной наукой о спорте, достижениями массового физкультурно-спортивного движения». На первый взгляд, может показаться, что речь идёт о сопоставлении древних традиций Востока и России, но на самом деле это не соответствует действительности. В составе союза нет федераций, развивающих русские традиционные единоборства, что привело к серьёзным конфузам.

Первым развенчанием «творческого союза боевых искусств Востока и воинских традиций России» стало отсутствие, собственно, русских боевых искусств в программе «II Всемирных игр боевых искусств Спорт-Аккорд 2013 в Санкт-Петербурге». Дирекция этих игр была сформирована из руководства РСБИ. В качестве «русского боевого искусства» было заявлено самбо — изначально система тренировки офицеров НКВД, которую почему-то упорно представляют совокупностью видов традиционной борьбы народов СССР. Тем не менее ни один из народов России и бывшего СССР не признаёт самбо частью своего нематериального культурного наследия (НКН). Ярким подтверждением этому являются внесенные в Список НКН ЮНЕСКО армянская борьба кох, грузинская борьба чидаоба, казахская борьба курес и др. К слову сказать, такая ситуация нисколько не вредит одному из наиболее ярких современных единоборств самбо, никак не связанному с традиционными единоборствами народов.

Но самым крупным конфузом стал Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА 2019 года в Ульяновске, организатором которого тоже был РСБИ как национальный член ТАФИСА. Это мероприятие оказалось первым международным мультиспортивным проектом ТАФИСА без патроната МОК. Причиной разногласий стала программа фестиваля, в которой были заявлены альтернативные версии известных единоборств. Например, вместо признанного МОК карате заявили киокусинкай карате-до. Даже русские единоборства были представлены убогим аттракционом à la russe, абсолютно не известным до фестиваля и предсказуемо исчезнувшим после него. В результате, после обращения в МОК сразу нескольких организаций олимпийского движения, членом которого является и ТАФИСА, от организаторов потребовали убрать из программы фестиваля все соревнования и заменить их мастер-классами, что и было исполнено.

Однако такие изменения привели к скандалу с непропорциональным расходованием бюджетных средств. Изначально организаторами было заявлено, что «Всемирный фестиваль ТАФИСА станет масштабным и знаменательным событием, способным привлечь в регион множество гостей и туристов, в нём примут участие представители около 100 стран, состоятся показательные выступления ведущих мастеров боевых искусств». На проведение фестиваля было выделено 120 млн рублей (2 млн долларов). Но в реальности фестиваль превратился в унылые мастер-классы, причем даже не на аренах спортивных сооружений, а в служебных помещениях, разумеется без зрителей. Организаторы — Правительство Ульяновской области и РСБИ — подверглись жёсткой критике в Общественной палате Ульяновской области. При огромных затратах социальная эффективность фестиваля ТАФИСА не поддается даже замерам, фикцией оказались обещания приезда национальных команд и туристов из 100 стран, не было упоминаний фестиваля даже в федеральных российских СМИ, не говоря уже об обещанных включениях в мировую информационную повестку.

Восприятие своих и чужих единоборств в России

Нам удалось выявить, что развитие своих и чужих единоборств в России представляет собой два разнонаправленных процесса, хотя и не ярко выраженных среди всех слоёв населения. Интересно, что восприятие боевых искусств своего народа a priori воспринимается как полезное и обусловлено верой в облагораживающую функцию древних практик славных предков. Люди склонны верить, что боевые искусства своего народа оказывают положительный эффект воздействия на спортсмена, подобный тому, что в медицине называют плацебо. Учитывая высокий уровень патриотизма среди спортсменов, развитие в России боевых искусств, рождённых другими народами, далеко не всегда имеет позитивное восприятие и сродни эффекту ноцебо в медицине, когда средство, не обладающее реальным фармакологическим действием, заранее вызывает отрицательную реакцию у пациента.

Исследование проводилось в течение пяти лет, в 2013—2017 годах. В нём приняли участие 500 студентов по специальности «менеджмент и маркетинг спортивной индустрии» РЭУ им. Плеханова. Им предлагалось назвать позитивные и негативные факторы в развитии своих и чужих единоборств. К позитивным факторам в развитии русских единоборств чаще всего называли рост интереса к истории и культуре страны и снижение социальной агрессии, а к негативным факторам отнесли потенциальный культурный конфликт и риск повышения националистических настроений. В оценке развития чужих единоборств к позитивным факторам отнесли диалог культур, снижение социальной агрессии, а вот в негативе проявилось ожидание повышенного травматизма из-за принципиально иной природы двигательной активности. Интересно также и то, что если чужих единоборств не будет в России вообще, то это «никак не отразится на обществе».

Некоторые из выводов исследования

Таким образом, можно констатировать, что в России преимущественно развиваются восточные боевые искусства при полном игнорировании собственных традиционных единоборств, что обусловлено следованием европейскому тренду ориентализма. Восточные единоборства вызывают эмпатию россиян в контексте спроектированного европейцами образа Востока как субординированного «Другого», в полном соответствии классическому пониманию этого определения Эдварда Саида (1978). На этом фоне важно отметить, что в Европе собственные боевые искусства наряду с африканскими и мезоамериканскими боевыми искусствами тоже не вызывают интереса. В этом контексте вызывает удивление и требует отдельного исследования тот факт, что на родине восточных боевых искусств не возникает ответного интереса к европейским, а равно к африканским или мезоамериканским традиционным единоборствам.

Неутешительным для поддержания патриотизма является факт того, что влияние русских боевых искусств на имидж страны минимально. Однако в этой связи важно обратить внимание на то, что в настоящее время есть рост устойчивого интереса к традиционным играм Атмановские кулачки, отмеченным национальной премией событийного туризма Russian Events Award, что соответствует мировой тенденции в отношении подобных мероприятий, среди которых наиболее известные проводятся в Монголии, Перу, Сенегале, Турции, Швейцарии и Шотландии. Этот потенциал вполне может быть использован, как в целях национального брендирования, так и для поощрения аутентичных форм физической активности в развитии массового спорта.