Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил о том, что в ходе встречи с гендиректором петербургского «Зенита» была достигнута договорённость об аренде нападающего Александра Кокорина в сочинскую команду.

«По итогу могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», — сказал агентству ТАСС Ротенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об аренде Александра Кокорина в «Сочи» объявила пресс-служба сочинской команды. Позднее в ФК «Зенит» сообщили, что не знают о возможном переходе футболиста. Спустя ещё несколько дней в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлены полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков и Александр Кокорин — но уже в форме ФК «Сочи».