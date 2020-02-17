Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM Звания «Лучший тренер» по версии телеканала М-1 GLOBAL удостоен заслуженный тренер Казахстана Баян Жангалов. Об этом 17 февраля сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

Итоги голосования объявил президент лиги М-1 Global Вадим Финкельштейн. В управлении отметили, что 2019 год стал продуктивным для казахстанских бойцов М-1.

Отметим, Баян Жангалов является тренером Шавката Рахмонова — первого гражданина Казахстана, который подписал контракт с UFC.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава UFC Russia (Ultimate Fighting Championship) Андрей Громковский заявил, что один из чемпионатов турнира может состояться в Казахстане. Однако он не назвал конкретной даты или места.

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