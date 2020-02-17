Порту, Португалия, , 15:06 — REGNUM Португальский футбольный клуб «Порту» осуждает болельщиков, которые позволили себе расистские выкрики в адрес футболиста команды Муссы Мареги. Об этом 17 февраля говорится на сайте клуба.

«Мы озадачены проявлением расизма в отношении Мареги. Клуб объявляет, что все работники и болельщики солидарны с футболистом», — говорится в сообщении.

Напомним, во время матча чемпионата Португалии между «Порту» и «Виторией Гимарайнш» болельщики «Витории» принялись оскорблять Марегу после того, как он забил гол.

Марега обратился к арбитру, но получил жёлтую карточку, после чего покинул поле в знак протеста.

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