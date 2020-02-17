Москва, , 14:59 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) поздравила нападающего «Сельты» Фёдора Смолова с первым голом в чемпионате Испании. Об этом 17 февраля сообщается на странице лиги в Instagram.

«Браво, Фёдор! Поздравляем с первым голом за «Сельту»! Пусть побольше будет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Смолов отличился в матче с мадридским «Реалом». Он провёл 70 минут, после чего был заменён.

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