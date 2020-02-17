Вашингтон, , 14:03 — REGNUM 17 февраля команда НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» договорилась об обмене с «Нью-Джерси Девилз», об этом сообщает официальный портал лиги.

«Лайтнинг» заполучили нападающего Блейка Коулмэна, отдав взамен проспекта Нолана Фута и выбор в первом раунде драфта НХЛ 2020 года.

28-летний центральный нападающий Блейк Коулмэн провёл 57 матчей в составе «Девилз» в этом сезоне, набрав 31 (21+10) результативный балл по системе «гол+пас». За всю карьеру форвард принял участие 237 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и отличился 94 (57+37) очками.

Левый вингер Нолан Фут, перешедший в стан «дьяволов», ещё не вызывался в НХЛ, будучи участником последнего молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады.