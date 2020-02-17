Монако, , 13:54 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по версии L’Equipe. Об этом 17 февраля сообщается на странице клуба в Twitter.

В домашнем матче против «Монпелье» Головин отметился результативной передачей, после которой забил нападающий Ислам Слимани. Этот гол стал единственным в игре и принёс «Монако» победу.

Напомним, «Монако» одержал победу над «Монпелье» со счётом 1:0 и поднялся на пятое место в чемпионате Франции.