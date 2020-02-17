Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Нидерландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 13 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Бертенс шесть раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Таким образом, Бертенс защитила титул на турнире в Санкт-Петербурге, который завоевала год назад. Всего в её активе 10 побед на турнирах WTA.

«Я даже не понимаю, как мне удалось победить после такой трудной недели. Я очень рада. Главный секрет — продолжать бороться. Спасибо всем за поддержку. Спасибо моей команде. Я посвящаю свою победу им. Конечно, вы увидите меня здесь в следующем году», — сказала Бертенс после матча.

Напомним, турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2020 проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 16 февраля.