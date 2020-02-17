Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM Тренировать вратарей — воспитанников академии футбольного клуба «Ростов» — будет бывший вратарь жёлто-синих Владимир Савченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Именитый голкипер будет тренировать вратарей старших возрастов — 2003 и 2004 годов рождения, уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM отмечает, что Владимир Савченко защищал ворота «Ростова» с 1997 года по 2002 год. За этот период он провёл более 100 игр за донскую команду.

За свою игровую карьеру Савченко защищал клубные цвета «Олимпика» и «Металлиста» (Харьков), ЦСКА-Борисфен (Киев), южнокорейского «Анян Эл-Джи Читас» (ныне «Сеул»), российских команд «Терек» (ныне «Ахмат») и «Лада». Голкипер также выступал за сборную Украины.