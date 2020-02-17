Кампала, , 12:53 — REGNUM Угандийский бегун на длинные дистанции Джошуа Чептегей в воскресенье, 16 февраля, побил мировой рекорд в беге на 5 км, финишировав со временем 12 минут 51 секунда. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Ранее спортсмен заявлял, что намерен «на самом деле пойти на преодоление» 13-минутного барьера.

«Ух ты, это действительно здорово. Сегодня у меня на уме было 13 минут, поэтому, когда мои ноги чувствовали себя хорошо во время забега, я решил действительно пойти на это», — сказал 23-летний чемпион мира на 10 000 м.

Напомним, что предыдущий рекорд в 13 минут 18 секунд бы поставлен кенийским спортсменом Ронексом Кипруто в прошлом месяце в Валенсии.

По информации журналистов издания, Чептегей принял участие в забегах на дистанции 5000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 2016 года в Рио, заняв восьмое и шестое места соответственно в возрасте 19 лет.