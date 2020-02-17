Манчестер, Великобритания, , 12:47 — REGNUM Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает ВВС.

Грегг играл за «Манчестер Юнайтед» с 1957 по 1966 год. Кроме того, он выступал за сборную Северной Ирландии и был признан лучшим вратарём чемпионата мира 1958 года.

Грегг стал известен как «герой Мюнхена». 6 февраля 1958 года он вместе с командой попал в авиакатастрофу. «Манчестер Юнайтед» тогда возвращался из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов.

Самолёт сделал остановку в Мюнхене для дозаправки. Вылетая из Мюнхена, воздушное судно разбилось после третьей попытки взлёта. Из находившихся на борту 44 человек выжил 21.

После аварии Грегг спас из-под обломков нескольких человек, в том числе маленького ребёнка, беременную женщину, а также товарищей по команде Бобби Чарльтона, Джеки Бланчфлауэра и Денниса Вайоллета.