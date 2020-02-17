Чикаго, США, , 12:33 — REGNUM Команда Леброна одержала победу над командой Янниса в матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 157:155.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, записавший в свой актив 30 очков. Леброн Джеймс набрал 23 очка.

В составе проигравшей команды наибольшее количество очков набрал Яннис Адетокунбо. Он сделал дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. Также по дабл-даблу оформили Руди Гобер (21 очко и 11 подборов), Джоэл Эмбиид (20 очков и 10 подборов) и Трей Янг (10 очков и 10 передач).

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