Манчестер, Великобритания, , 11:39 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен отработать до конца свой контракт с клубом. Об этом 17 февраля сообщает Mirror.

По информации издания, Гвардиола не планирует покидать команду, с которой у него заключён контракт до июня 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА на два года отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового fair play, а также завышение спонсорских доходов в отчётах.

Сейчас клуб намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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