Порту, Португалия, , 11:19 — REGNUM Нападающий «Порту» Зе Луиш, выступавший ранее за московский «Спартак», поддержал форварда команды Муссу Марегу, который подвергся оскорблениям на почве расизма. Об этом 17 февраля он написал в своём Instagram.

«Мы вместе, брат, мы все гребём к одному берегу», — написал Зе Луиш.

Отметим, что инцидент произошёл во время матча чемпионата Португалии между «Порту» и «Виторией Гимарайнш» (2:1), когда Марега забил победный гол.

После того, как малийский игрок отправил мяч в сетку ворот соперника, фанаты «Витории» принялись его оскорблять. Марега обратился к арбитру матча, но получил жёлтую карточку, после чего покинул поле в знак протеста.

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