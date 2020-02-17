Великий Новгород, , 11:17 — REGNUM Спортсмен Центра спортивной подготовки Новгородской области Антон Фёдоров завоевал золотую медаль чемпионата России по джиу-джитсу, который завершился в Санкт-Петербурге. Как сообщили ИА REGNUM в министерства спорта и молодёжной политики Новгородской области, Фёдоров выступал в борьбе лёжа в весовой категории 77 кг.

В решающем поединке новгородец одержал победу над Магомедом Гаджиевым из Дагестана.

Всего соревнования в Петербурге собрали 900 спортсменов из 35 регионов РФ.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в европейских стартах и чемпионате мира. Чемпионат Европы состоится в июне 2020 года в Израиле, чемпионат мира — в ноябре в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородец Антон Фёдоров — воспитанник тренера Сергея Эрвица — неоднократный призёр всероссийских соревнований по джиу-джитсу, в 2013 году он получил серебро на международном турнире, а в 2019 году в Бухаресте (Румыния) стал бронзовым призёром.

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