Роттердам, Нидерланды, , 11:06 — REGNUM Московский «Спартак» может купить нападающего «Фейеноорда» Стивена Бергёйса. Об этоим 17 февраля сообщает Feyenoord TransferMarkt.

Отмечается, что «Спартак» рассчитывает приобрести форварда в летнее трансферное окно. Сумма возможной сделки не уточняется.

Добавим, что в нынешнем сезоне 28-летний Бергёйс сыграл в 21 матче чемпионата Нидерландов, в которых забил 13 голов, в том числе пять — с пенальти. Ранее он выступал за такие клубы, как «Твенте», «ВВВ-Венло», «АЗ Алкмар» и «Уотфорд».

Читайте также: Полузащитник «Галатасарая» отказался от перехода в «Спартак»