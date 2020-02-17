Мадрид, , 10:57 — REGNUM Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что защитники команды допустили ошибку, после которой забил Фёдор Смолов. Об этом 17 февраля сообщает Marca.

«Думаю, в первом голе мы допустили ошибку, но в целом мы всё делаем правильно», — сказал Зидан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» сыграл вничью на своём поле с «Сельтой» — 2:2. Счёт в матче открыл российский форвард Фёдор Смолов. Этот гол стал для него дебютным в чемпионате Испании.

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