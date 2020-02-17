Сеул, , 10:12 — REGNUM Из-за вспышки коронавируса матчи Overwatch League перенесли из Китая в Южную Корею. Об этом 16 февраля сообщил портал Engadget.

Точное расписание соревнований пока не сообщается. Остальные матчи пройдут в Вашингтоне, Флориде и Антланте (США), как и было запланировано.

Напомним, организаторы Overwatch League отменили матчи своей киберспортивной лиги в Китае, чтобы «защитить здоровье игроков и болельщиков». Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.

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