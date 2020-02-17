Виннипег, Канада, , 10:10 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Виннипега» шайбы забросили Мейсон Аплтон, Джек Рослович и Натан Больё. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились нападающие Райан Карпентер и Патрик Кейн.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 65 очков после 60 матчей. «Чикаго» идёт на 25-м месте с 60 очками после 59 игр.

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