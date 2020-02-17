Буффало, США, , 09:54 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Баффало» шайбы забросили Юхан Ларссон, Колин Миллер, Конор Шири, Джек Айкел, Кайл Окпосо и Джимми Веси.

В составе «Торонто» точными бросками отметились российский форвард Егор Коршков, а также Зак Хайман. Для Коршкова этот гол стал первым в НХЛ.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 62 очка после 59 матчей. «Торонто» идёт на 13-м месте с 70 очками после 60 игр.

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