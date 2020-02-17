Нью-Джерси, США, , 09:47 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Эдмонтона» дубль оформил нападающий Джош Арчибальд, ещё по шайбе забросили Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото.

В составе «Каролины» точными бросками отметились Тревор ван Римсдайк и Себастьян Ахо, сделавший дубль. Российский форвард Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 70 очков после 59 матчей. «Каролина» идёт на 11-м месте с 70 очками после 58 игр.

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