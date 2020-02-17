Сигулда, Латвия, , 09:41 — REGNUM 15 февраля южнокорейский скелетонист завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира (КМ) в Сигулде. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, по сумме двух попыток Юн Сон Би показал 1 минуту 41,15 секунды.

Известно, то победу одержал латвиец Мартиньш Дукурс (1.40,09), серебро этапа досталось его брату Томасу (1.40,90).

Отмечается, что в этом сезоне южнокорейский спортсмен завоевал пять медалей, из которых одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

В итогов зачёте Кубка мира Юн Сон Бин занял третью строчку с 1581 очками, после латвийца Мартиньша Дукурса (1665 очков) и россиянина Александра Третьякова (1603 очка).

Другой южнокорейский спортсмен Ким Джи Су расположился на девятой строчке с показателем 1126 очков, а спортсмен Чон Сын Ги — на двенадцатом месте (904 очка).

Известно, что Юн Сон Би и другие скелетонисты отправятся в Альтенберг (Германия), где с 21 февраля по 1 марта пройдет чемпионат мира по скелетону.